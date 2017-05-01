عيد عمال أسود بتركيا

اعتقلت الشرطة التركية، عشرات الأشخاص ممن شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة، وحاولوا الوصول لميدان تقسيم في وسط اسطنبول، للاحتفال بعيد العمال مخالفين الحظر المفروض على ذلك.

وفرضت إجراءات أمن مشددة في أكبر مدن تركيا، وانتشر أكثر من 30 ألفا من قوات الأمن، بمناسبة احتفالات عيد العمال اليوم الاثنين فاتح ماي، حسب مكتب حاكم اسطنبول.

واضطر الأمن لاستعمال الغاز المسيل للدموع.

وكانت احتفالات عيد العمال تقام بميدان تقسيم حتى عام 1977، الذي شهد مقتل عشرات في احتجاجات عرفت فيما بعد “بعيد العمال الدموي”.

وأعيد فتح الميدان أمام الاحتفالات في أواخر العقد الماضي، ولكن السلطات عادت لفرض حظر على إقامة الاحتفالات بالميدان في عام 2013.

تعليقات