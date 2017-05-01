“بيجيدي” يحذر “كتائبه” الإلكترونية

أصدر حزب العدالة والتنمية، بلاغا قبل قليل، اعتبره “تحذيرا” ل”كتائبه” الإلكترونية.

وقال البلاغ ، إن “سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه نداء إلى عموم أعضاء حزب العدالة والتنمية، بخصوص “الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة”.

وأضاف البلاغ “لقد سبق للأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران خلال لقاءيه التواصليين مع اللجنة المركزية لشبيبة الحزب وبرلمانييه وكذا خلال اجتماعه مع اللجنة الوطنية للحزب، أن وجه مسؤولي الحزب وعموم مناضليه إلى عدم الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي الذي لن يضير الحزب أن يرتب عليه ما قد يتطلبه من ترصيد للمكاسب أو تصحيح للاختلالات”.

و”لهذا وجب التنبيه إلى أن بعض التدوينات وبعض التصريحات الإعلامية لبعض أعضاء الحزب قد تتجاوز حدود الرأي الحر والنقد البناء مما يتطلب من عموم الإخوة المناضلين والأخوات المناضلات، وهم يمارسون حقهم في التعبير وحريتهم في التفكير، التقيد بالضوابط والقواعد الأخلاقية والسياسية المتعارف عليها فيما بيننا”، يضيف البلاغ.

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