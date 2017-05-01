الأمن التونسي يبعد الجمهور عن باقي مباريات الدوري

قررت السلطات التونسية، إقامة باقي مباريات البطولة التونسية لكرة القدم للموسم الحالي بدون جماهير، وذلك بعد أحداث الشغب التي وقعت أمس الأحد في ملعب رادس خلال داربي العاصمة التونسية بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي.

وتم اتخاذ القرار إثر الاجتماع العاجل، بين وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني، ورئيس الاتحادية التونسية لكرة القدم وديع الجريء.

وأكدت الوزيرة في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أنه “تم اتخاذ هذا القرار تجنبا لحدوث ما لا يحمد عقباه في باقي المباريات المصيرية”.

ومن المنتظر أن يصدر القرار اليوم الاثنين في بيان رسمي.

وكان اللقاء الذي شهد أحداث شغب قد انتهى بفوز الترجي بهدفين نظيفين، ليتصدر الترتيب في مرحلة التتويج برصيد 17 نقطة، يليه النجم الساحلي برصيد 16 نقطة والإفريقي برصيد عشر نقاط.

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