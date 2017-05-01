دفاتر التحملات ومحاولة “أسلمة” التلفزيون

حكمت على القنوات التلفزيونية بمواسم بيضاء وعلى شركات إنتاج بالإفلاس

منذ أن وجد “الإسلاميون” المغاربة أنفسهم في قلب أول حكومة مغربية تشكلت بعد الحراك العربي، كانت أعينهم نصب قطاع الإعلام الذي شكل ساحة صراع مفتوحة بينهم وبين الحداثيين.

حاول رفاق بنكيران منذ تباشير الولاية الحكومية التي ترأسها، وضع اليد على القطب العمومي للإعلام السمعي البصري، من أجل السيطرة عليه وإخضاعه تحت يافطة “إصلاح الإعلام العمومي” بدعوى تخليصه من جيوب مقاومة التغيير و”مصالحته مع الهوية المغربية”.

ودخل الصراع بين الإسلاميين ومسؤولي القطب العمومي مرحلة جديدة، هو صراع قديم بدأت تظهر إرهاصاته منذ أن كان حزب العدالة والتنمية متخندقا في المعارضة، إذ كان الكثير من قيادييه ينظرون شزرا إلى التلفزيون، ويعبرون عن سخطهم وتذمرهم مما كانت تقدمه القناة الثانية على وجه الخصوص، التي ظلوا يفتعلون معها معارك اتخذت طابعا أخلاقيا وإيديولوجيا.

وعندما استتب أمر الحكومة بين يدي أهل “المصباح” بادر الوزير مصطفى الخلفي الذي تولى حقيبة وزارة الاتصال التي حاول من خلالها بسط هيمنة الحزب والحكومة على قطاع الإعلام السمعي البصري، إلى اعتماد دفاتر التحملات التي كانت تتم المصادقة عليها في الولايتين الحكوميتين اللتين سبقتا حكومة بنكيران، دون أن تخلف أدنى لغط أو جدل إلا أنها في الصيغة التي قدمت في 2012 كانت مقدمة لحرب ضروس بين تيارين.

وكانت الملاحظات الأولى التي دفع بها معارضو هذه الدفاتر أن مشروعها لم يسلم للمهنيين قبل المصادقة عليه، وأنه يمس استقلالية الإعلام العمومي، وأن الإمكانيات المالية المتوفرة لا تسمح بأجرأة بنود المشروع المقترح ، فضلا عن أنها تتضمن قرارات تروم “أسلمة” القطاع وأدلجته، وهو ما دفع “الحرب” إلى أقصى مداها، فظلت التهم تتراشق بين المعارضين للمشروع والمؤيدين له، لدرجة أن المصادقة على الدفاتر تأجل لبضعة أشهر قبل أن يتدخل الملك شخصيا للتحكيم بين الفرقاء.

فأسس بنكيران لجنة وزارية جمع فيها كل الحساسيات الحكومية، وحضر تعديلات شملت مواد قليلة لا تأثير هيكليا أو جوهريا لها على البناء العام للدفاتر، وبذلك اكتسب الإجماع الحكومي الغائب في النسخة الأولى وتدارك أخطاء التدبير الأولى وأعاد الكرة الى الهاكا. وعندما تماطلت الأخيرة في المصادقة بمبرر أن التعديلات قد لا تعكس بالضرورة توجيهات التحكيم الملكي، دفع بنكيران رئيس اللجنة الوزارية نبيل بن عبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة آنذاك، إلى القيام بخرجة إعلامية للتأكيد أن التعديلات التي أدخلت على دفاتر التحملات استجابت لتوجيهات التحكيم الملكي وجنبت المغرب انقساما مجتمعيا أشبه بمعركة مدونة الأسرة.

إلا أن الوجه الآخر لتطبيق دفاتر التحملات هو أن حكــــم علــى القنـوات التلفزيونيــــــــــة بمـــــواسم بيضـــــــاء، تعطلت فيها الآلية الإنتاجية، وحكـــم علـى العـديد من شركات تنفيذ الإنتاج بالإفلاس بعد أن وجدت نفسها عاجــــــزة عــــــن الاستجــــــــابة لشروط هذه الدفاتــــر، وهو ما جعل مفاتيــــح تنفيــــذ الإنتاج تــتركز بيــــــــن شـــــــركات كبــرى محظــوظة ليستمر وضع القطاع كما هـــــو يعيــد إنتاج مواله الأزلي.

عزيز المجدوب

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