الفساد “يزدهر” بعد الربيع

أزهر الفساد والرشوة “ورودا” و”أزهارا” و”ياسمين” بعد الربيع المغربي، وارتفعت الأرقام والنسب والمؤشرات إلى مستويات عليا، مقارنة مع السنوات الماضية، آخرها ما كشفت عنه منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن المغرب مايزال في رتب “مشرفة” ضمن الدول الأكثر فسادا.

وفي عز حكومة ركبت على “أفضال” انتفاضة 20 فبراير، احتل المغرب الرتبة 90 من بين 176 دولة، وحصل على 37 نقطة على 100، متراجعا بـ10 نقاط، بعد أن احتل في 2015، الرتبة 80، وهو ترتيب مخجل، في ظل خطابات محاربة الفساد والتنصيص الدستوري على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي ظل مؤسسات الحكامة الوطنية والمواثيق التي تصرف عليها أموال باهظة من ميزانية الشعب. وعلق فؤاد عبد المومني، رئيس جمعية “ترانسبارنسي المغرب”، عقب صدور آخر تقرير حول مؤشر الرشوة 2016، بأن الحكومة والدولة ومؤسساتهما الدستورية، من قبيل الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس المنافسة تتحمل مسؤولية اندحار المغرب في ترتيب مدركات الرشوة.

وقال عبد المومني إن التنقيط لم يكن مفاجئا بالنسبة إلى المتابعين والمشتغلين في حقل الشفافية والنزاهة، “بسبب الفساد المستشري في جسد الدولة”، مؤكدا أن المعركة الحقيقية لمحاربة الفساد ومواجهته لم تبدأ بعد في المغرب.

وأوضح عبد المومني أن انحدار المغرب في الترتيب العالمي بعشر نقاط يعتبر إنذارا جديدا تتلقاه الدولة والحكومة ويتلقاه جميع المغاربة “لنتحمل المسؤولية تجاه هذه الكارثة”.

وعن انخراط المغرب منذ 2011 في آلية دستورية لمكافحة الرشوة، قال رئيس جمعية “ترانسبارنسي المغرب” إن الهيأة الوطنية لمكافحة الفساد غير موجودة الآن، ولا يمكن الحديث عنها، “فالرئيس الذي كان مكلفا يوجد منذ نونبر الماضي في لندن يمارس مهام سفير في بريطانيا، والدولة والحكومة والغرفتان الأولى والثانية، لم تعين بعد ما يمثلها في هذه المؤسسة الدستورية، إذن فهي آلية مجمدة لا تقوم بأي دور اليوم”.

وعرج عبد المومني، في سياقه تعليقه على التقرير الجديد لـ””ترانسبارنسي الدولية”، أن الحكومة التي يقودها حزب رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، وضعت السلاح منذ 2013، واستسلمت إلى الأمر الواقع، وهو ما أكده رئيس الحكومة في عدد من المناسبات وفي تصريحات رسمية أصدر فيها عفوه على المفسدين “عفا الله عما سلف”.

وفي وقت كان المغاربة، ينتظرون طي صفحة “عفا الله عما سلف” والتطبيع مع المفسدين، فوجئوا بحكومة العثماني توزع عليهم الأحلام والأمنيات نفسها، من قبيل “تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة، عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وبتخصيص الموارد اللازمة لها، وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها”.

هذا الكلام سبق أن ردده بنكيران بالحرف خلال الولاية السابقة، دون أن يتمكن من تفكيك الأعشاش الخبيثة التي تربت في حضن مؤسساته وقطاعاته العمومية، وحين تعب من كل ذلك، خاطب إخوانه في جمع عام بصراحته المعهودة “إن الفساد هو ما يحاربني، ولست من يحاربه”. انتهى الكلام.

يوسف الساكت

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