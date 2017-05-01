تطوان يستغني عن لوبيرا

استغنى نادي المغرب التطواني لكرة القدم، عن مدربه الأول الإسباني سيرجيو لوبيرا، بعد الهزيمة القاسية أمام الرجاء الرياضي السبت الماضي، بأربعة أهداف لصفر.

واجتمع أعضاء المكتب المسير للفريق عاجلا أمس الأحد، وقرروا بالإجماع إقالة لوبيرا، بعد توالي النتائج السلبية، وتراجع الفريق في ترتيب البطولة الوطنية.

ورغم الهزائم الكثيرة التي مني بها الفريق التطواني هذا الموسم، رفض المكتب المسير الاستغناء عن لوبيرا، غير أن توالي النتائج السلبية وغضب الجمهور، دفع بمسؤولي النادي إلى الانفصال عن المدرب الإسباني.

وعين لوبيرا مدربا للمغرب التطواني في 2014، خلفا لعزيز العامري، إذ اعتبر “الماط” من أقوى فرق البطولة في السنوات الأخيرة رفقة المدرب الإسباني، غير أن نتائج هذا الموسم عجلت برحيله.

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