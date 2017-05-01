برشلونة يستهل مفاوضات خطف كوتينيو من ليفربول

استهل برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، مفاوضات “خطف” الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، إم برشلونة سيوفد مسؤولين إلى ليفربول من أجل جس نبض الفريق الإنجليزي، الذي يرفض قطعا بيع لاعبه.

وأكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يفكر في تسريح كوتينيو “ولو بمال الدنيا”، لأنه مهم لمشروع ليفربول المستقبلي، خاصة إذا ضمن الفريق وصوله إلى عصبة الأبطال الأوربية الموسم المقبل.

وأصر كلوب على أن فريقه سيعزز صفوفه بقوة الصيف المقبل، عوض التفكير في بيع لاعبيه المهمين.

ويعتبر كوتينيو من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في الفترة السابقة، إذ فاظ بلقب أفضل لاعب بليفربول في المواسم الثلاثة السابقة.

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