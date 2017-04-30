إسبانيا تشيد بدورها بقرار مجلس الأمن

أشادت إسبانيا بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإجماع، على قرار 2315 المتعلق بقضية الصحراء، والذي يمدد، لسنة، مهمة المينورسو.

وأعربت الحكومة الإسبانية في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أمس السبت، عن أملها في أن يمكن الانسحاب من منطقة الكركرات من ” المساهمة في خلق مناخ ملائم يسمح للأمين العام للأمم المتحدة بالوفاء بالتزامه بإعادة إطلاق، في إطار روح جديدة، للمفاوضات بين الأطراف”، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء.

وجددت الحكومة الإسبانية، بالمناسبة، التزامها لفائدة الجهود التي تبذلها في هذا الصدد الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن قد مدد أول أمس الجمعة بالاجماع لمدة سنة مهمة المينورسو، كما كرس مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب”الجدية” و”ذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية هذه القضية.

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