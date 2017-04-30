“جي 6” جديد هواتف “إل جي”

شفت شركة “إل جي” عن هاتف جديد “جي 6″، الذي يدعم خاصية تقسيم الشاشة، وذلك في خطوة تجعل الشركة تتخلى عما ألفته في تصاميم هواتف ذكية سابقة.

ومن بين الخاصيات التقنية للهاتف الجديد، حجم شاشة العرض في هاتف “جي 6” 5.7 بوصة، ويمكن للجهاز الجديد الصمود تحت الماء لمدة تصل إلى نحو نصف ساعة، ويعتبر جهاز “جي 6” أرفع سمكا وأصغر حجما مقارنة بالجهاز السابق بفضل تصميمه الذي تفادى وضع مكونات إضافية والعودة إلى البطارية الثابتة.

الجهاز مدعم أيضا بنظام تشغيل أندرويد 7 لتقسيم الشاشة، على نحو يسمح برؤية محتويين للشاشة داخل مربعين بنفس الحجم جنبا إلى جنب أو فوق بعضهما اعتمادا على طريق حمل الجهاز.