مسيرات احتجاجية جديدة ضد ترامب

نظمت مسيرات احتجاجية بشوارع واشنطن العاصمة، تزامنا مع تنظيم ما يزيد على 350 مسيرة احتجاجية مشابهة عبر الولايات المتحدة أمس السبت، في إطار احتجاجات حاشدة على سياسات الرئيس دونالد ترامب المناخية.

وتأتي مسيرة الشعب المناخية بالتزامن مع اليوم المائة لتولي ترامب منصبه في أعقاب سلسلة من الأوامر التنفيذية الرئاسية، التي استهدفت تخفيف القيود على صناعة الوقود الحفري.

وقال منظمو المسيرات إن ما يزيد على 150 ألف شخص شاركوا في المسيرات الاحتجاجية في العاصمة الأمريكية، وهو العدد الذي تجاوز كثيرا توقعات المنظمين في الوقت الذي منحت فيه هيئة المتنزهات الوطنية تصريحا ل 100 ألف شخص فقط.

وأكد بول جيتسوس المنسق الوطني لحركة المناخ الشعبية، “نحن مندهشون للغاية من الأعداد الغفيرة.”

وتابع “نود أن نقول أنه (لتغيير كل شيء فنحن نحتاج إلى كل فرد) وكل فرد نراه أمامنا الآن. إن هذه الحركة من أجل المناخ والوظائف والعدالة لن تزداد إلا قوة”. وتأتي المسيرات الاحتجاجية الشاملة في الوقت الذي تناقش فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015 للتصدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

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