الاتحاد الأوربي يشيد بالقرار الأخير لمجلس الأمن

قالت ناطقة باسم الاتحاد الأوربي، أمس السبت، ببروكسل، إن الاتحاد يشيد بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار 2351 المتعلق بقضية الصحراء.

وأوضحت الناطقة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” الاتحاد الأوربي يشيد بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار حول تجديد إلى غاية 30 أبريل 2018 لمهمة بعثة المينورسو “.

وأضافت أن الاتحاد الأوربي يؤكد أنه يشجع الأطراف ” على استغلال نافذة الفرصة التي يوفرها هذا القرار، وكذا انسحاب القوات العسكرية من منطقة الكركرات، من أجل العمل على تحقيق سلام مستدام “.

وأشارت الناطقة إلى أنه ” من أجل الاستقرار والأمن في المنطقة، يجدد الاتحاد الأوربي دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ” بهدف التوصل إلى حل سياسي، عادل، ومستدام ويحظى بقبول جميع الأطراف لقضية الصحراء، في إطار توافقات تتلاءم مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، داعية ” جميع الأطراف إلى احترام شروط وقف إطلاق النار “.

وكان مجلس الأمن قد مدد أول أمس الجمعة بالإجماع لمدة سنة مهمة المينورسو، كما كرس مرة أخرى، تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا ب”الجدية” و”ذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية هذه القضية.

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