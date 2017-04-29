وكالة الأنباء الإسبانية: بوليساريو خسر معركة الكركرات

قالت وكالة الأنباء الإسبانية، إن جبهة بوليساريو الانفصالية، انهزمت في معركة الكركرات، بعد انسحاب قواتها من المنطقة العازلة، ساعات قليلة قبل مصادقة ملس الأمن على قرار جديد حول الصحراء المغربية.

وأكدت الوكالة في مقال تحليلي، أن المغرب الذي انسحب من المنطقة قبل أشهر، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوثيريس، وضع الجبهة الانفصالية في مواجهة مباشرة مع القوات الاممية، ما ساهم في إصدار قرار صارم ضد ميليشياتها.

وحاولت الجبهة، تضيف الوكالة، توضيح موقفها للعالم، بالقول إن المشكل أكبر من الكركرات، وأنها تريد العودة إلى المفاوضات بشكل عاجل، متهمة المغرب بعرقلتها، غير أن بقاء قواتها في المنطقة العازلة ضدا في طلب غوثيريس أضر بها.

ونوهت الوكالة بذكاء الدبلوماسية المغربية، التي عرفت كيف تدير الأزمة، في إطار سلمي وذكي.

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