فاجعة صباح اليوم بأزيلال

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق بحي تانوت بأزيلال بسبب سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال.

وأوضحت السلطات المحلية لإقليم أزيلال، في بلاغ، أنها تدخلت الى جانب عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية، حيث تم إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لأزيلال لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أن حالة المصابين استدعت نقلهم عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش.

ورجح المصدر ذاته أنه يفترض أن أسباب الحريق، بحسب المعطيات الأولية، تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة، مشيرا إلى فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.

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