مشكل عمال “طازج” في طريقه للحل

وصلت إدارة مطاعم “طازج” بالمغرب، إلى حل توافقي مع العمال المضربين، الذين نظموا وقفات احتجاجية بمحل عين الذياب طيلة الأيام الماضية.

وأكد ربيع عيدو، مدير عام المجموعة بالمغرب، أنه تمكن من إقناع العمال المضربين بوقف احتجاجاتهم، والعودة إلى طاولة الحوار انطلاقا من الثلاثاء المقبل، لتسوية الخلافات العالقة.

وقال عيدو في اتصال مع الصباح قبل ساعات قليلة، إن الإدارة قررت إغلاق كل المطاعم بالمغرب، بعدما تفاقم الوضع ووصل إلى القضاء، قبل أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يوقف العمال إضرابهم.

ونوه المدير العام بقرار العمال وقف إضرابهم، مبديا رغبة كبيرة في فتح حوار جاد لتجاوز الخلافات.

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