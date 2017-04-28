“طازج” تغلق كل مطاعمها بالمغرب بسبب الإضرابات

علم الصباح قبل قليل، إن مجموعة مطاعم “طازج” بالمغرب، قررت إغلاق كل محلاتها بسبب تفاقم مشاكل الإضرابات التي يقوم بها العمال.

وقال ربيع عيدو، مدير عام مطاعم “طازج” بالمغرب، إن عشرات المضربين عن العمل والبلطجية يهددون الزبناء من أمام مطعم عين الذياب بالدار البيضاء منذ أسبوع، إذ أبلغ المسؤولين والأمن من أجل ردعهم دون جدوى.

وأضاف عيدو في اتصال مع الصباح، أن المشكل تفاقم ووصل إلى القضاء، إذ حاول إيجاد حل توافقي مع المضربين دون نتيجة.

وأقر عيدو أن المسؤولين عن المشروع من السعودية، طلبوا منه إغلاق كل المطاعم بالمغرب على عجل.

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