53 في المائة من المقاولات وضعيتها المالية عادية

أفاد بنك المغرب بأن 53 في المائة من المقاولات، تعتبر أن وضعية الخزينة “عادية”، في حين وصفتها 38 في المائة من المقاولات بكونها “صعبة”، وذلك برسم الفصل الأول من سنة 2017.

وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا نتائج استقصاء حول الظرفية برسم الفصل الأول من سنة 2017، أن صعوبات الخزينة قد تكون لها صلة بارتفاع التكاليف غير المالية وتنامي الصعوبات المرتبطة بالاسترداد وتقليص آجال الممونين.

وبحسب الفروع، ذكر بنك المغرب أن وضعية الخزينة “عادية” بحسب “الصناعات الغذائية”، و”صعبة” وفقا ل “الصناعات الميكانيكية والتعدين”.

وصرحت 42 في المائة من المقاولات بقطاع “الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية” أن وضعية خزينتها “عادية”، في مقابل 40 في المائة من المقاولات وصفتها بأنها “صعبة”، بينما وصلت هذه النسبة الى 59 في المائة و 41 في المائة على التوالي بالنسبة لقطاع النسيج والجلد.

وأضاف بنك المغرب بخصوص شروط التمويل، أن غالبية المقاولات اعتبرت بأنها “عادية”، على الخصوص بالنسبة ل “الصناعات الغذائية” و”النسيج والجلد” و”الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية”، فيما توزعت تصريحات مقاولات “الصناعة الميكانيكية والتعدين” بين العادية والصعبة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة القروض قد استقرت وفقا ل 77 في المائة من الصناعيين، وانخفضت بحسب 14 في المائة منهم، في مقابل 65 في المائة و28 في المائة على التوالي خلال الفصل الأخير من العام الماضي.

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