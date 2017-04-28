لقجع يتدخل في قضية أيت العريف

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، إنه تدخل شخصيا في قضية اللاعب المعتقل عبد الحق أيت العريف، من أجل إخراجه من سجن عكاشة بالدار البيضاء.

واعتقل أيت العريف أخيرا، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بسبب قضية الشيكات بدون رصيد الشهيرة، والتي راح فيها ضحية جزائري.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحافية، إنه سيتدخل من أجل صرف قيمة الشيكات وإخراج أيت العريف من السجن، بعدما أخذت قضيته بعدا إنسانيا واجتماعيا كبيرا.

وتضامنت جماهير غفيرة مع أيت العريف أخيرا، بعدما أبلغ المغاربة بنيته العودة إلى وطنه، بعد معاناة طويلة في دول الخليج.

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