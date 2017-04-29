إخوان المخارق: إعلان نوايا

وصف فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين البرنامج الحكومي بإعلان نوايا، “يتضمن أفكارا نمطية مرتبطة بنسخ ما جاء به الدستور من مبادئ عامة بدل التزامات واضحة قابلة للتنفيذ والأجرأة والتقييم”.

وقالت آمال العمري، رئيسة الفريق، إن الشغيلة المغربية كانت تتطلع، بعد سنوات من الجفاء مع الحكومة السابقة، أن نجد في البرنامج الحالي مؤشرات انفراج وانفتاح على الحركة النقابية المسؤولة، بدل إغراقه في عدد من التراجعات، خصوصا على مستوى تشريع الشغل (مدونة الشغل وقانون النقابات والإضراب). وأكدت العمري أن هذه الاستمرارية تعني بالنسبة إلى الاتحاد المغربي للشغل الرجوع إلى سياسة شد الحبل والتشبث بالاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية وخلق أجواء التوتر والاستقواء بمنطق أغلبية لا تؤمن إلا بالرأي الوحيد.

وأوضحت رئيسة الفريق أن الأوراق المقدمة تعجز عن تقديم إجابات أو اجتهادات بديلة لإنعاش المالية العمومية من أجل التقليص من المديونية، وتؤكد على الاستمرار في تنفيذ الإملاءات المفروضة من المؤسسات المالية خاصة صندوق النقد الدولي، الذي ما زال متحكما في القرار الاقتصادي الوطني.

وأشارت العمري إلى محدودية الطموح الحكومي في خلق الثروة وتحقيق معدل النمو الذي لا يتجاوز 5 في المائة، وهي نسبة لن تستوعب جحافل العاطلين عن العمل (350 إلى 400 ألف وافد لسوق الشغل سنويا). فالالتحاق بمصاف الدول الصاعدة التي تحقق نموا برقمين يبقى مجرد حلم في غياب مؤشرات قوية في مجال نسبة نمو الإنتاج الداخلي الوطني والفردي وطبقة متوسطة تشكل القاعدة الأكثر انتشارا في المجتمع.

وقالت إن البرنامج لم يستجب أيضا إلى عدد من التوصيات للهيآت الدستورية من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات. كما أنه تجاهل بشكل كامل توصيات لجنة تقصي الحقائق فيما سمي ظلما وبهتانا إصلاح أنظمة التقاعد. وفي قضايا جوهرية أخرى شغلت ومازالت تشْغل الرأي العام الوطني من قبيل السن القانونية للعمال المنزليين، حيث تشبث المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية الحركة الحقوقية والنقابية بسن 18 سنة حدا أدنى لولوج العمل المنزلي، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وأكدت العمري أن البرنامج أصر على إقحام الهشاشة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية عبر إجراء دخيل على القطاع العام عنوانه: “العمل بالعقدة” وهو اختيار ممنهج يعكس مدى الخضوع لإملاءات المراكز المالية العالمية والتوجهات النيوليبرالية. كما سجلت تغييب الالتزامات بالتعاقدات والاتفاقات الاجتماعية الموقعة من قبل الحكومات السابقة، وفي مقدمتها اتفاق 26 أبريل 2011، وإستراتيجية واضحة للدفع بتعاقدات أخرى من قبيل الاتفاقيات الجماعية الوطنية والقطاعية.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار الاجتماعي لم يحظ بالمكانة اللائقة به، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى منتدى العدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين مطلع السنة الجارية، الذي خرج بمجموعة من التوصيات تلح على الأهمية الإستراتيجية للحوار الاجتماعي.

وما يؤكد هامشية هذا المنحى في أولويات الحكومة، حسب العمري، استمرار البرنامج الحكومي في تمرير مشروع قانون الإضراب خارج إطار الحوار الاجتماعي على غرار القوانين التراجعية لنظام المعاشات المدنية.

وطالب الاتحاد بسحب هذا المشروع القانوني وإرجاعه إلى إطاره الطبيعي (طاولة الحوار الاجتماعي)، حيث التدارس والتفاوض على كل القوانين المتعلقة بعالم الشغل.

ي.س

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