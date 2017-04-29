رئيس الحكومة يزور بنكيران بعد التنصيب

زار قياديون بارزون في حركة التوحيد والإصلاح، يتقدمهم رئيسها عبد الرحيم شيخي، منزل عبد الإله بنكيران، في حي الليمون بالرباط، مطلع الأسبوع الجاري، قبل سفره إلى مكة المكرمة من أجل أداء مناسك العمرة.

وعلمت “الصباح”، من مصدر قيادي في حزب “بيجيدي”، أن سبب الزيارة يعود، بالأساس، إلى حالة العزلة التنظيمية التي بات يشعر بها الأمين العام، بعد تخلي قيادة الصف الأول عنه، وعن اختياراته ومواقفه، وأبرزها مصطفى الرميد ومحمد يتيم ومصطفى الخلفي ونجيب بوليف وبسيمة الحقاوي، الذين فضلوا “الحقائب الوزارية”، على دعم بنكيران.

ونجح شيخي في إقناع الأمين العام للحزب، بتليين مواقفه تجاه حكومة العثماني، وحث أتباعه داخل الفريق النيابي بالتصويت لفائدة البرنامج الحكومي، وهو ما تحقق من خلال عملية التصويت، إذ لم يغب سوى عضو واحد من صفوف الفريق، بسبب المرض.

وبدوره، سارع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى زيارة بيت الأمين العام للحزب، مباشرة بعدما نالت حكومته ثقة مجلس النواب، وشوهد يتحدث إلى محمد يتيم، وزير الشغل، في بهو البرلمان، وهو يقول له “هيا نذهب عند سي عبد الإله”.

ولم تتسرب أي معلومات عن فحوى هذه الزيارة، لكن عضوا في الأمانة العامة للحزب، قال لـ “الصباح”، إنها “مجرد زيارة مجاملة، والسلام عليه، قبل السفر إلى الديار المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة، والتخفيف عنه من الضغط الذي يعانيه، بسبب إبعاده من رئاسة الحكومة، وتعيين رئيس المجلس الوطني مكانه، وما نتج عن ذلك من مشاكل تنظيمية، عكسها التراشق الإعلامي والفايسبوكي بين قادة ونشطاء حزب “المصباح”. وكشف مصدر مقرب من العثماني، لـ “الصباح”، أن بنكيران، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة عقب تنصيب حكومته رسميا، قال له “أسي العثماني ما تسالني غير ندعي معاك، ومع حكومتك حتى تنجح”.

وقال بنكيران، أمام أعضاء اللجنة الوطنية لحزبه، الذين اجتمع معهم، الأحد الماضي، في الرباط، “لماذا سأعقد اجتماعات الأمانة العامة؟ واش بغيتوني نضارب مع شي حد؟ خلي بعدا الحكومة تنصب، ويكون خير”.

عبد الله الكوزي

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