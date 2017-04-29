أكثر المواقع زيارة في العالم

ضمن موقع غوغل للبحث، مركزه الأول عالميا من حيث أكثر المواقع تصفحا على الإنترنت، متقدما على العديد من المواقع الأخرى مثل فيسبوك ويوتيوب، بحسب دراسة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضحت الدراسة التي اعتمدت في بياناتها على موقع Alexa المتخصص في تحليل المعلومات على الشبكة العنكبوتية، أن موقع غوغل يتصدر طليعة المواقع التي يتم تصفحها في معظم بلدان العالم، مستثنية من ذلك البعض منها مثل الصين وروسيا.

وأضافت الدراسة أن الصينيين يعتمدون في معظم أبحاثهم على الإنترنت على موقع Baidu الذي يحتل المرتبة الرابعة عالميا.

ورغم تفوقه، إلا أن موقع غوغل لا يتصدر مواقع البحث في عدد من الدول الأخرى، مثل كازاخستان وجورجيا وكمبوديا وكذلك في الجزائر، وهي الدول التي يتصدر فيها موقع يوتيوب قائمة المواقع الأكثر زيارة، بحسب الدراسة.

وبحسب الأرقام التي قدمتها الدراسة، يتصفح 8.6 مليون شخص موقع غوغل يوميا، يليه يوتيوب بـ5.3 مليون شخص، ويأتي فيسبوك ثالثا بـ5.1 مليون شخص.

أما المرتبة الرابعة فيحتلها الموقع الصيني بايدو ليحل ويكيبيديا خامسا وياهو سادسا وغوغل (النسخة الهندية) سابعا، و”ريدإت” ثامنا، والصيني “كيويو” تاسعا قبل موقع “تاوباو” في المرتبة العاشرة.

وفي أمريكا، يواصل غوغل تصدره للمواقع الأكثر زيارة، إلى جانب فيسبوك ويوتيويب و”ريد إت” وويكيبيديا.

ورغم غياب مواقع مثل أمازون وتويتر ونيتفليكس عن قائمة الـ10 مواقع، إلا أنها ظهرت ضمن الـ100 موقع الأكثر زيارة.

إذاعة سوا

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