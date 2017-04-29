ترامب عن أول 100 يوم: اعتقدت أن الأمر سهلا

يشتاق الرئيس دونالد ترامب إلى قيادة السيارات، يشعر أنه داخل شرنقة، ويعبر عن مفاجأته من صعوبة عمله الجديد رئيسا للولايات المتحدة.

هذا ما قاله في مقابلة مع رويترز نشرتها أمس الجمعة، حيث ينهي ترامب اليوم السبت أول 100 يوم في منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

“أحببت حياتي السابقة، كنت مشغولا بأمور كثيرة. الآن لدي عمل أكثر مما كان في المرحلة السابقة من حياتي. ظننت أن الأمر سيكون أسهل”.

ترامب الذي قال إنه كان معتادا على عدم التمتع بالخصوصية في “حياته القديمة”، عبر عن مفاجأته من قدر الخصوصية الضئيل الذي يتمتع به الآن. وأوضح أنه يحظى بحماية الأجهزة السرية على مدى 24 ساعة.

ويصف حاله كرئيس لأميركا بالقول “أنت فعليا داخل شرنقتك الصغيرة، لأن لديك هذا القدر الكبير من الحماية بحيث أنك لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان”.

وعبر ترامب عن رغبته في الجلوس خلف مقود السيارة وقال “أحب القيادة”، مضيفا “لم أعد أسطيع القيادة”، حيث أن رئيس الولايات المتحدة يستخدم سيارة ليموزين أو دفع رباعي للتنقل خارج البيت الأبيض.

إذاعة سوا

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