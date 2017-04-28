إيطاليا تشارك في “كوبا أمريكا” 2019

أرسل اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “كونميبول”، دعوة رسمية إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل عام 2019.

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن تلقيه الدعوة من أجل المشاركة في البطولة القارية، في نسختها القادمة، ولكنه سيتم دراسة الأمر في الفترة الحالية.

وقال الاتحاد اللاتيني لكرة القدم (الكونميبول)، إنه يرغب في توسيع أعداد المشاركين في البطولة من 12 إلى 16 فريقا.

ويشارك في بطولة كوبا أمريكا في العادة المنتخبات العشرة في قارة أمريكا الجنوبية، إضافة إلى منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، من قارة أمريكا الشمالية.

ولكن نسخة 2019، ستشهد ولأول مرة دعوة لأربعة منتخبات من القارة العجوز، تتحدث لغات مشتقة من اللاتينية الأم، وهي: البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

وستكون هذه الفرصة الأخيرة لمشاهدة هذه المنتخبات الأوربية في ضيافة أمريكا الجنوبية، حيث ستنتقل بطولة كوبا أمريكا إلى الأعوام الزوجية، بدلا من الفردية، اعتبارا من النسخة التالية لـ2019، والتي ستقام بالتوازي مع “يورو 2020″، لتكون بطولة جذابة لكبار نجوم القارة المحترفين فى أوربا، ولكي لا تكون مكلفة ماليا على دول أمريكا الجنوبية التي تنظم البطولة.

روسيا اليوم

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