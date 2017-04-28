عدد سكان الأرض 7 مليارات ونصف نسمة

بلغ عدد سكان العالم، أمس الخميس، 7.5 مليارات نسمة وفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، بزيادة نصف مليار إنسان عما كان عليه الحال في العام 2011، عندما بلغ عدد سكان العالم 7 مليارات نسمة.

وبحسب التوقعات، من المنتظر أن يبلغ عدد سكان العالم في العام 2023 حوالي 8 مليارات نسمة، فيما يتوقع أن يصل عدد سكان الأرض إلى 10 مليارات نسمة بحلول العام 2056.

وبحسب التقديرات فإن عدد الذكور في العالم يصل إلى 3.783 مليارات نسمة، في حين يقدر عدد الإناث بحوالي 3.717 مليارات.

وتوضح الدراسات أن معظم سكان الأرض من صغار السن، أو الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهن سن 25 عاما، إذ إن 42 في المائة من السكان تتراوح أعمارهم بين يوم و24 عاما.

ووفقا للإحصائيات، فإن قرابة 62 في المائة من سكان العالم يعيشون في آسيا، التي تزيد مساحتها على 43 مليون كيلومتر مربع.

وتضم قارتا آسيا وأفريقيا نحو 90 في المائة من سكان الأرياف في العالم، في حين يعيش 54 في المائة من السكان يعيشون في المناطق العمرانية.

سكاي نيوز

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