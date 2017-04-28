ومدد نيمار، المتألق هذا الموسم، عقده مع البارسا لمدة 5 سنوات في أكتوبر الماضي، وتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا قيمته 169 مليون جنيه إسترليني (نحو 220 مليون دولار) لفسخ التعاقد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ريكورد”، كشف نيمار لمقربين منه أن كلا من فريقي مانشستر يونايتد وتشلسي قد درسا شروط ارتباطه ببرشلونة تمهيدا لبدء إجراءات التعاقد معه.

كما تروج تقارير إلى أن مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، بات أكثر إصرارا على ضم اللاعب، بعد إصابة نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش بالرباط الصليبي مؤخرا، لاسيما مع ازدياد فرصة مشاركة “الشياطين الحمر” بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقا للصحيفة أكد نيمار لأصدقائه المقربين أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع ذلك المبلغ الضخم لتأمين ضمه.

كما يبدو مورينيو مستعدا أيضا لتلبية رغبات اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، والذي قد ينافس هذا العام على جائزة الأفضل في العالم، بشأن راتبه السنوي الضخم.

سكاي نيوز