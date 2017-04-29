برنامج أبرز مباريات اليوم السبت

تدخل الدوريات الأوربية والبطولة الوطنية، مرحلة مهمة في نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وتصل البطولة المرحلة 26 اليوم السبت، إذ يستقبل شباب قصبة تادلة نادي الجيش الملكي، فيما يلعب الرجاء الرياضي أمام المغرب التطواني، على أن يرحل أولمبيك خريبكة لمواجهة حسنية أكادير.

وفي إنجلترا، وصلت “البريمير ليغ” إلى الدورة 35، إذ يلتقي اليوم ستوك سيتي أمام ويست هام، فيما يستقبل ويست بروميتش نادي ليستر سيتي.

وفي إسبانيا، اشتدت المنافسة على لقب “الليغا”، إذ تلعب الفرق اليوم الدورة 35، إذ يستقبل ريال مدريد نادي فلنسيا، فيما يرحل برشلونة لمواجهة إسبانيول في ديربي المدينة.

وسيكون بايرن ميونيخ على موعد مع التتويج بلقب الدوري الألماني، اليوم، في حالة فوزه أمام فولفسبورغ وتعثر المطارد لايبزيخ أمام إنغولشتات.

أبرز مباريات اليوم السبت:

البطولة الوطنية:

شباب قصبة تادلة- الجيش الملكي 16.00

الرجاء الرياضي- المغرب التطواني 16.00

حسنية أكادير- أولمبيك خريبكة 18.30

الدوري الإنجليزي:

ستوك سيتي- ويست هام 15.00

ويست بروميتش- ليستر سيتي 15.00

الدوري الإسباني:

ريال مدريد- فلنسيا 15.15

إسبانيول- برشلونة 19.45

الدوري الإيطالي:

تورينو- سامبدوريا 19.45

الدوري الألماني:

دورتموند- كولن 14.30

لايبزيخ- إنغولشتات 14.30

فولفسبورغ- بايرن ميونيخ 17.30

الدوري الفرنسي:

موناكو- تولوز 16.00

باستيا- رين 19.00

تعليقات