بوتين يمد الأسد بصواريخ متطورة

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، أنه بصدد التفاوض مع الجانب الروسي للحصول على أحدث الأنظمة المضادة للصواريخ، من أجل مواجهة أي تهديدات إسرائيلية أو أميركية محتملة، وفق مقابلة تلقزيونية نشرت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية أول أمس الخميس.

وقال الأسد في مقابلة أجريت أخيرا، مع قناة تيليسور الفنزويلية، ردا على سؤال عن هدف سوريا من امتلاك أنظمة مضادة للصواريخ من أحدث الأجيال من روسيا، “نحن في حالة حرب مع إسرائيل (…) ومن الطبيعي أن يكون لدينا مثل هذه المنظومات”.

وأضاف “من الطبيعي أن نتفاوض مع الروس الآن من أجل تعزيز هذه المنظومات سواء لمواجهة أي تهديدات جوية من قبل إسرائيل أو لمواجهة التهديدات التي ربما تأتي من أي صواريخ أميركية”، معتبرا “الآن هذا أصبح احتمالا واردا بعد الاعتداء الأميركي الأخير على مطار الشعيرات” في محافظة حمص (وسط).

ويأتي نشر تصريحات الأسد بعد ساعات من اتهام دمشق إسرائيل بقصف موقع عسكري قرب مطار دمشق الدولي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه استهدف مستودع أسلحة تابعا لحزب الله اللبناني.

ولم تؤكد أي مصادر إسرائيلية حدوث الغارة، لكن وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز، أعلن أن إسرائيل ستتدخل في كل مرة تتبلغ “معلومات خطيرة” عن نقل أسلحة إلى حزب الله، من دون أن يؤكد الغارة قرب دمشق.

ويأتي إعلان الأسد عن رغبة بلاده بتعزيز أنظمتها المضادة للصواريخ بعد ضربات صاروخية أميركية، استهدفت قاعدة الشعيرات الجوية في السابع من الشهر الحالي، بعد أيام من هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب (شمال غرب)، تسبب بمقتل 88 شخصا بينهم 31 طفلا.

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