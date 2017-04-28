الجزائر: نغلق الحدود للحفاظ على الأمن

قال الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، أمس الخميس من تمنراست، إن “الجزائر اتخذت قرار غلق حدودها البرية بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار بالنظر للمشاكل الأمنية العويصة التي تعرفها بعض دول الجوار”.

وبرر سلال، خلال اجتماعه بفعاليات المجتمع المدني لتمنراست، في ختام زيارته التفقدية لهذه الولاية، غلق الحدود مع دول الجوار منها المغرب والنيجر وغيرها، بالمحافظة على الأمن، إذ تلقى احتجاجات على تراجع النشاط التجاري بسبب قرار الدولة.

وأبرز الوزير الجزائري: “المشاكل العويصة التي تعرفها دول الجوار دفع بنا إلى اتخاذ تدابير لنحافظ على أمن واستقرار بلادنا. هذه الإجراءات الأمنية تصب في صالح البلاد والأمة الجزائرية”.

وأضاف أن “وجود جماعات إرهابية خطيرة في بعض دول الجوار بالإضافة إلى أطماع من دول أخرى، لذلك يتعين أن نقبل ببعض الضغوط وأن لا نستهين بأمننا الذي هو من أمهات قضايا الوطن”.

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