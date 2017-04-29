” البوكر ” سعودية

فازت رواية “موت صغير” للروائي السعودي محمد حسن علوان، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها العاشرة، وجاء إعلان الجائزة مساء الثلاثاء الماضي في أبو ظبي قبيل افتتاح الدورة الـ27 لمهرجان أبو ظبي الدولي للكتاب.

والرواية الفائزة بجائزة العام 2017 سيرة متخيلة للفيلسوف محيي الدين بن عربي منذ ولادته في الأندلس في منتصف القرن السادس الهجري وحتى وفاته في دمشق.

وحصل الفائز بالجائزة على مبلغ نقدي قيمته خمسون ألف دولار، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية، مما سيسهم في تحقيق مبيعات أعلى لها الحصول على تقدير عالمي. كما جرى تكريم المرشحين الخمسة للجائزة وحصل كل واحد منهم على مبلغ عشرة آلاف دولار.

وكان اختيار “موت صغير” بوصفها أفضل عمل روائي نُشر خلال الـ12 شهرا الماضية من بين 186 رواية مرشحة تمثل 19 بلدا عربيا.

ورأست لجنة التحكيم هذا العام سحر خليفة، وضمت الأكاديمية والروائية والمذيعة الليبية فاطمة الحاجي، والمترجم الفلسطيني صالح علماني، والأكاديمية والمترجمة اليونانية صوفيا فاسالو، والروائية والأكاديمية المصرية سحر الموجي.

يذكر أن محمد حسن علوان نشر سابقا أربع روايات هي “سقف الكفاية” و”صوفيا” و”طوق الطهارة” و”القندس”، التي وصلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في 2013.

وبعد ترشيح روايته للقائمة القصيرة هذا العام، قال الروائي السعودي “أحيانا يبدو مستغربا أن تُكتب رواية عن ابن عربي بتلك الأبعاد الطاعنة في مشرقيتها بينما أنا مقيم في هذا الجزء البعيد البارد من العالم، في كندا. ولكن أفكر أحيانا في ذلك فأتهم الحنين أولا بشكل مباشر ثم أجد أن التلامس مع المختلف الغريب هو الذي يدفعني باتجاه ذاتي وتراثي وثقافتي القديمة”.

وولد محمد حسن علوان في العاصمة السعودية الرياض عام 1979، وهو مقيم حاليا في مدينة تورونتو في كندا.

جدير بالذكر أن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، في دورتها العاشرة، ضمت كلا من رواية “السبيليات” للكاتب إسماعيل فهد إسماعيل، والصادرة عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع، ورواية “زرايب العبيد” للكاتبة نجوى بن شتوان، والصادرة عن دار الساقي للنشر ، ورواية “أولاد الغيتو – اسمي آدم” للكاتب إلياس خوري عن دار الآداب اللبنانية، ورواية “مقتل بائع الكتب” للكاتب سعد محمد رحيم، والصادرة عن دار ومكتبة سطور العراق، ورواية “في غرفة العنكبوت” للكاتب محمد عبد النبي، والصادرة عن دار العين بمصر، ورواية “موت صغير” للكاتب محمد حسن علوان عن دار الساقي.

عزيز المجدوب

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