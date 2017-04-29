“علي معزة وإبراهيم” بطنجة

سيعرض الفيلم المصري “علي معزة وإبراهيم” في طنجة ضمن فعاليات أسبوع “آفاق” للسينما، الذي ينطلق غدا (الجمعة)، وذلك بعد انتهاء عرضه بالقاعات السينمائية المصرية خلال الفترة الماضية.

ويحكي فيلم “علي معزة وإبراهيم” قصة حب عجيبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، رفقة إبراهيم الذي يصل إلى حافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة. وشارك في بطولة العمل ثلة من الممثلين من بينهم علي صبحي وأحمد مجدي وسلوى محمد علي وناهد السباعي، ووهو عمل من إخراج شريف البنداري وتأليف أحمد عامر.

جدير بالذكر أن أسبوع آفاق السينمائي ينظم في نسخته الرابعة بتعاون مع شبكة الشاشات العربية المستقلة، ويشارك فيه 12 فيلما من العالم العربي بهدف منح نافذة إضافية للأفلام التي يدعمها الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق” ليشاهدها الجمهور العربي ومناقشتها بحضور صانعيها.

أمينة كندي

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