الشكاوي في “ذو فويس” المقبل

“ام بي سي” تستعد لتصوير أولى حلقات البرنامج وخريجة “ستار أكاديمي” تتنافس على اللقب

تستعد قناة «أم بي سي»، لتصوير أولى حلقات برنامج «ذو فويس»، في موسمه الجديد، إذ من المنتظر أن يعرف مشاركة مجموعة من الأسماء الفنية المغربية.

ومن المغنين المغاربة الذين سيطلون على جمهور «ذو فويس»، لمحاولة إقناع لجنة التحكيم واختيارهم ليكونوا ضمن أعضاء فريقهم، سكينة الشكاوي، خريجة برنامج «ستار أكاديمي» في أحد مواسمه الماضية.

وحسب مصادر مقربة من الشكاوي، فإن صاحبة أغنية «شبع بفلوسك»، اختارت خوض التجربة، ومحاولة الفوز بلقب «أحلى صوت»، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي فشلت فيه في شق طريقها في عالم الفن بالشكل الذي تتطلع إليه، رفضت ترك الفرصة تفوتها دون المشاركة في أكبر برامج لاكتشاف المواهب في العالم العربي، لمحاولة فرض نفسها في الساحة الفنية.

وأطلقت الشكاوي، الذي تعد الوجه الإعلامي لـ»ترادا كوتور»، لصاحبتها مصممة الأزياء سناء البوعزاوي، أغنيتها الوحيدة السنة الماضي، على قناتها الخاصة على موقع «يوتوب»، وهي من كلمات محمد الإدريسي وألحان نزار إديل، وتوزيع مشترك بين بلال أفريكانو ونزار إديل، وميكس وماستر بولو، وتوزيع ديجيتال شركة «جديد إف إم».

وفي سياق متصل، أعلن علي جابر، مدير قنوات «إم بي سي»، في وقت سابق، عن خطة المجموعة بالنسبة إلى برامج اكتشاف المواهب التي تنتجها، مؤكدا أنه سيتم إحداث بعض التغييرات في صفوف أعضاء لجنة تحكيمها.

وأشار جابر إلى أن الهدف من تغير لجان تحكيم برنامج اكتشاف المواهب، هو إحداث تجديد على الأجواء حتى لا يمل الجمهور من المشاهدة، دون أن يحدد علي جابر أي برنامج سيشمله التغيير، إلا أن جهات، قالت إنه من الممكن أن يكون التغيير المقصود في برنامجي “ذو فويس” و”ذو فويس كيدز”، لأنهما لم يعرضا بعد.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قد تنسحب من هذا البرنامج بشكل نهائي، وذلك نتيجة للتغييرات والتعديلات التي ستهم لجنة التحكيم.

وكشفت بعض المصادر المقربة من شيرين، كما جاء في تلك التقارير، أن صاحبة أغنية “كده يا قلبي”، تفكر في الانسحاب من الموسم الرابع، إذا أصرت إدارة “إم بي سي” على تغيير أعضاء لجنة التحكيم، علما أنها لم تصدر أي موقف رسمي بشأن مشاركتها أو انسحابها من البرنامج.

وشرع في استقبال طلبات المشاركة في الموسم الرابع لأكبر برنامج لاكتشاف المواهب في الغناء في العالم العربي، قبل أسابيع إذ أكدت قناة “أم بي سي”، على موقعها الرسمي، أن أربعة من أشهر المطربين العرب سيقومون باختيار المشاركين لهذا الموسم، بناء على جودة أصواتهم دون أن يروهم، وبعد ذلك سيقومون بالإشراف عليهم وتدريبهم أسبوعيا.

ويعتبر “ذو فويس” من بين أشهر وأبرز برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي، وتتكون لجنة تحكيمه من “القيصر” كاظم الساهر والفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب والمطرب التونسي صابر الرباعي والنجم اللبناني “الفارس” عاصي الحلاني.

إيمان رضيف

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