“اللقلاق الفصيح” يحلق فوق مكناس

ينظم المعهد الفرنسي بالمغرب، أيام 11 و12 وَ13 ماي المقبل بمكناس، النسخة السابعة من تظاهرة «اللقلاق الفصيح» الثقافية. وستعرف التظاهرة، حسب بلاغ صادر عن المعهد الفرنسي بمكناس، حضور كتّاب ورسامين وحكواتيين وكتبيين وموسيقيين، سيعملون على مرافقة الجمهور الحاضر في التظاهرة التي ستعالج في هذه الدورة موضوع «السفر من مدن إلى مدن أخرى»، ضمن ورشات عمل إبداعية ومعارض حول الطفل والمشاريع التعليمية وعروض القصص والأفلام.

كما ستشهد التظاهرة الثقافية عرض أفلام وحكايات ورسوم متحركة، وتهدف إلى «توعية الآباء بأهمية تشجيع الأطفال على ممارسة القراءة، منذ نعومة أظافرهم لأهميتها البالغة في تكوين شخصية الطفل، وإعداده لمواجهة متطلبات الحياة وتحدياتها في المستقبل.

يذكر أن تظاهرة 2016 عرفت حضور أكثر من 24.000 طفل، و65 فنانا محترفا، وتنظيم 366 نشاطا على شكل ورشات ولقاءات تربوية، إضافة إلى عرض 133 مشروعا وبيع أكثر من 2000 كتاب.

ع. م

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