الاتحاد الأوربي يجدد دعمه للمغرب

جدد الاتحاد الأوربي، اليوم الخميس، دعمه لمواصلة وتعميق مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب.

وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائبة رئيس المفوضية الأوربية فيديريكا موغيريني، والمفوض المكلف بسياسة الجوار الأوربي ومفاوضات التوسع، يوهان هان في تصريح مشترك نشر اليوم ببروكسل أن ” الاتحاد الأوربي يجدد دعمه لمواصلة وتعميق مسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب، في إطار الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 التي تمت تحت قيادة الملك محمد السادس “.

ونوه المسؤولان الأوربيان بتشكيل الحكومة الجديدة الذي تم ” في مرحلة دقيقة من علاقتنا “.

واغتنمت موغيريني وهان هذه الفرصة “للتأكيد على عزم الاتحاد الأوربي العمل سويا مع الحكومة المغربية الجديدة من أجل تعزيز الشراكة المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب من أجل مواجهة التحديات المشتركة”.

وبعدما ذكرا بأن “المغرب يشكل منذ زمن شريكا استراتيجيا لجوارنا، والذي قمنا معه بتطوير علاقة عريقة من الثقة “، أشار المسؤولان الساميان إلى أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي متين ويهم مجموعة من الميادين الاستراتيجية مما يجعل علاقتنا تعود بالنفع على الجانبين”.

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