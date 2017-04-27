الملك يبارك العيد الوطني لسيراليون

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور إرنيست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، ” في غمرة احتفال جمهورية سيراليون بعيدها الوطني، يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم بأحر التهاني، مشفوعة بأصدق المتمنيات، لكم بدوام الصحة والهناء، وللشعب السراليوني الشقيق بتحقيق ما يتطلع إليه من مزيد التقدم والنماء، بقيادتكم الحكيمة”.

كما نوه جلالة الملك، بهذه المناسبة، بما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة الإفريقية المتينة والتقدير المتبادل والتضامن الفاعل، وبالتطور المضطرد الذي تعرفه علاقات التعاون بين البلدين.

و أكد صاحب الجلالة، في هذا الصدد، لرئيس جمهورية سيراليون حرص جلالته على مواصلة العمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنويع مجالاتها، لما فيه خير الشعبين الشقيقين، وبما يسهم في توطيد جسور التعاون والتآزر بين شعوب القارة الإفريقية.

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