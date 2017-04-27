طقس الجمعة .. عودة مهمة للأمطار

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن تكون الأجواء غائمة مع نزول أمطار أو زخات مطرية من المحتمل أن تكون رعدية فوق كل من الساحل المتوسطي، ومرتفعات الأطلس وسهولها الغربية، والمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، إضافة إلى سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال أكادير. ويرتقب أن تكون السماء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية.

أما الرياح فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما، من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، وشرقية معتدلة بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الغرب بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب الغربي بالسهول الغربية، ومن الغرب وأحيانا من الشمال بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 11 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و 16 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15و 20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 22 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس ووالماس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بسوس وهضاب الفوسفاط ووالماس إضافة إلى السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 24 و30 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة، والرحامنة وجوار السواحل الجنوبية، وستكون ما بين 30 و 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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