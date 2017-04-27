بالصور .. “ميسي الإيراني” يثير الجدل

حقق الشاب الإيراني رضا برستش (25 عاما) شهرة، بعد أن تداول ناشطون صورا له تظهر الشبه الكبير بينه وبين الأرجنتيني نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ليونيل ميسي.​

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على برستش لقب “ميسي الإيراني”، والذي قال لموقع إعلامي محلي إنه يتشابه مع ميسي في قصر القامة أيضا.

وقال برستش إنه يعاني كثيرا من الأمر، قائلا “أكره أن يناديني أحد باسم ميسي”. لكنه أكد أنه من محبي نجم برشلونة.​

ويتهافت المواطنون والسياح على التقاط صور مع ميسي الإيراني حين يتجول في الشوارع، حيث يعبر كثير منهم عن الدهشة من هذا الشبه الكبير بين الاثنين.​

إذاعة سوا

تعليقات