رسالة من الملك لرئيس طوغو

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الطوغولية، فخامة فور إيسوزيما غناسينغبي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة، ومتمنياته الصادقة، للرئيس فور إيسوزيما غناسينغبي، بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الطوغولي الشقيق، بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة، لأعبر لكم، عن اعتزازي بما يربط شعبينا من أواصر الأخوة الإفريقية العريقة والتضامن الفاعل، وارتياحي الكبير للطابع المتميز لعلاقات التعاون المثمر التي تجمع بلدينا”.

وأكد جلالة الملك في هذا الصدد، حرصه القوي على مواصلة العمل مع الرئيس الطوغولي “من أجل تعزيز الشراكة المغربية-الطوغولية، وتوسيع مجالاتها، لتشمل ميادين جديدة وواعدة، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين، ويخدم قضايا السلم والاستقرار والتنمية المستدامة في قارتنا”.

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