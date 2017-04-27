ويتوزع عدد من حصلوا على اللجوء الذي يفوق ضعف من حصلوا على اللجوء في 2015، على ثلاث فئات: “لاجىء” (55 بالمائة) و”الحماية المؤقتة” (37 بالمائة) و”ترخيص الإقامة لدواع إنسانية” (8 بالمائة).

وأشار المكتب إلى أن “العدد الأكبر من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية سجل في ألمانيا” التي شهدت أكبر عدد من طالبي اللجوء، حيث منحت 445210 لاجئا قبولاً في 2016 أي “ثلاث مرات أكثر من 2015”.

ثم تأتي خلفها السويد (69350 قبولاً) وإيطاليا (35450) وفرنسا (35170) والنمسا (31750).

وظل السوريون أبرز المستفيدين من الحماية في دول الاتحاد الأوربي، كما هو الحال في 2015 حيث بلغ عددهم 405600 أي 57 بالمائة من الإجمالي ثم يأتي بعدهم العراقيون (65800) والأفغان (61800).

وبلغت نسبة الاستجابة للطلبات معدل 61 بالمائة في المرحلة الأولى في الاتحاد الأوربي و17 بالمائة في الاستئناف مع اختلاف كبير في النتيجة بين الجنسيات.

فهي تبلغ مثلا 98,1 بالمائة بالنسبة للسوريين و92,5 بالمائة بالنسبة للإريتريين و63,5 بالمائة للعراقيين. لكنها أقل بكثير لجنسيات أخرى فهي مثلا 17,4 بالمائة للباكستانيين و5,2 بالمائة للجزائريين و3,1 بالمائة للألبان.

وتم تسجيل أكثر من 1,2 مليون طلب لجوء في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في 2016 وهو عدد قريب من الرقم القياسي المسجل في 2015.

سكاي نيوز