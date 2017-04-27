“الفيديو” يعتمد رسميا بمونديال 2018

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو، أمس الأربعاء، أن تقنية الفيديو في التحكيم ستستخدم في كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك للمرة الأولى في البطولة الكروية الأبرز عالميا.

وقال إنفانتينو في الجمعية العمومية السابعة والستين لاتحاد امريكا الجنوبية في سانتياغو “سنستخدم في مونديال 2018 تقنية التحكيم عبر الفيديو، لأنه حتى الآن لم نتلق سوى ردود فعل ايجابية”، علما أن الفيفا طبق هذه التقنية للمرة الأولى في كأس العالم للأندية باليابان في دجنبر الماضي. وواجهت هذه الخطوة في كأس العالم للأندية باليابان انتقادات وخلافات اتضحت جليا خلال هدف سجله مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع ضد كلوب أميركا المكسيكي، حيث تم احتسابه في الوهلة الأولى من طرف حكم الساحة، ثم الغي بسبب التسلل قبل ان يتم احتسابه بعد فترة لغط وسوء فهم بين اللاعبين والحكم والحكم المساعد المسؤول عن الفيديو.

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد خلال الجمعية العمومية لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (البورد)، الجهة المخولة إجراء التعديلات ووضع قوانين اللعبة، أن استخدام تقنية الفيديو في التحكيم في كأس العالم 2018 أمر “واقعي”.

ورأى أن تقنية الفيديو في التحكيم “تظهر علامات مشجعة”، وقال: “التأخر البسيط في الوقت يرتبط بعدم وجود تدريبات للحكام. يمكنهم اتخاذ قرارات أسرع، عندما يعتادون على استخدامها”.

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