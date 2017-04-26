جوفنتوس يقرر الإبقاء على بنعطية الموسم المقبل

قالت وسائل إعلام إيطالية، إن جوفنتوس قرر الإبقاء على مهدي بنعطية، اللاعب المعار من بايرن ميونيخ الألماني، رغم أنه لم يلعب كثيرا هذا الموسم بسبب اختيارات المدرب أليغري والإصابات المتكررة.

وأضافت المصادر نفسها، أن مسؤولي جوفنتوس باتوا أقرب إلى إعلان شراء عقد بنعطية، بقيمة مالية تصل إلى 16 مليون أورو.

وقدم بنعطية مستوى جيد في المباريات التي لعبها مع جوفنتوس، بل سجل أهدافا حاسمة ومهمة في الدوري الإيطالي، الذي بات جوفنتوس في طريقه للفوز بلقب جديد هذا الموسم.

يذكر أن ينعطية، قرر الاعتزال دوليا بشكل مؤقت، في انتظار تحسن وضعيته في ناديه.

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