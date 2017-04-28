شريط الاحداث

اعتقال متهم بقتل طفل بالسراغنة

تمكنت عناصر المركز القضائي بسرية قلعة السراغنة، مساء أول أمس (الثلاثاء) من الوصول إلى المتهم بقتل الطفل الضحية (وليد) ورمي جثته داخل بئر بدوار العثامنة، بعد سلسلة من التحقيقات مع أفراد أسرة والدته.

وكشفت التحقيقات أن خال الضحية البالغ من العمر ست عشرة سنة كان بصدد مشاهدة برنامج تلفزيوني، وضايقه الطفل ليوجه إليه ضربة في الرأس سقط إثرها جثة هامدة .

فحمله متسترا خارج الدوار، ورماه في البئر التي تم فيها العثور على جثته ظهر الأحد الماضي بعد أن شاع خبر اختفائه. وتجدر الإشارة إلى أن الوكيل لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، أمر بوضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه وتعميق البحث معه في المنسوب اليه، قبل عرضه على العدالة لمحاكمته.

محمد السريدي (السراغنة)

حجز نصف طن من الأسلاك النحاسية

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية سطات، مساء الاثنين الماضي، في حدود الساعة الثامنة ليلا، من توقيف شاحنة محملة بحوالي 600 كيلوغرام من الأسلاك النحاسية، بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والجديدة على بعد تسعة كيلومترات من سطات.

وحسب مصادر مطلعة، فإن توقيف الشاحنة التي كانت محملة بمواد مستعملة في طريقها نحو سيدي بنور، جاء بناء على معلومة توصلت بها عناصر المركز الترابي، إذ أخضعها رئيس المركز للتفتيش، فتم حجز كمية مهمة من الأسلاك النحاسية والتي قدرت بـ 600 كيلو غرام، كانت مخبأة بعناية أسفل الحمولة، ليتم حجزها كما تم حجز الشاحنة واعتقال سائقها المتحدر من سيدي بنور.

واستنادا إلى المصادر ذاتها فإنه خلال البحث مع السائق حول المنسوب إليه بعد اقتياده إلى مقر المركز الترابي، أقر بأنه قام بشحن المواد المستعملة من لدن إحدى المحلات بسطات، لتنتقل عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع عناصر الأمن إلى المحل المذكور وأوقفت مالكه، والذي خلال البحث معه أنكر المنسوب إليه كما أنكر علمه بالأسلاك النحاسية.

هشام الأزهري (سطات)

عشر سنوات لهاتك عرض طفلة

بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف رقم 09/2017(خلية طفل)، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر بتاريخ 22 نونبر الماضي، القاضي بإدانة المتهم(إ.أ) بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية هتك عرض قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف نتج عنه افتضاضها.

وأحيل المتهم، في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، الذي أحاله ووثائق ومستندات الملف على الغرفة الثانية للتحقيق، التي قررت وضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، في انتظار الشروع في التحقيق معه حول المنسوب إليه.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر»الصباح» أن المتهم أنكر ساعة مثوله أمام الوكيل العام للملك، التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، والشيء نفسه ساعة التحقيق معه ابتدائيا وتفصيليا، في الوقت الذي حضرت الضحية القاصر، رفقة والدتها، وأكدت مضمن تصريحاتها التمهيدية بخصوص تعرضها لاعتداء جنسي من طرف الجاني، الذي جدد إنكاره المنسوب إليه ساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا.

وفي التفاصيل، ذكر المصدر ذاته أن القضية تفجرت في 26 فبراير قبل الماضي، عندما تقدمت المسماة (ج.ج) بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بأجلموس، الواقعة في النفوذ الترابي إقليم خنيفرة، تعرض فيها أن ابنتها القاصر (و.ج) وقعت ضحية اعتداء جنسي من قبل المتهم.

خليل المنوني (مكناس)

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