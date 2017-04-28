محاولة اغتصاب طالبة بداخلية

غادرت العشرات من طالبات مركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا بالثانوية التأهيلية المولى إسماعيل بمكناس، مساكنهن الداخلية ليلة أول أمس (الثلاثاء) وسط حالة من الخوف والهلع الشديدين، مفضلات المبيت في العراء خارج غرف الإيواء، مخافة تعرضهن للاغتصاب من قبل بعض الجانحين و الغرباء، يتحدرون من منطقة برج مولاي عمر، الذي يعتبر بؤرة الجريمة بالمدينة، بعد أن حاول أحدهم ليلة الجمعة الماضي اغتصاب الطالبة (غ.ح)، البالغة من العمر 19 سنة ، تتابع دراستها بمستوى السنة أولى اقتصاد بمركز الأقسام التحضيرية المذكور.

وتمكن المتهم من اقتحام غرفتها عبر نافذة وهو شبه عار، حسب شهود عيان، بعد أن نجح في تسلق سلم الإغاثة المحاذي لبناية الداخلية المعزولة وغير المحروسة.

وبمجرد أن لمس جسدها، استيقظت التلميذة من نومها العميق بشكل مفاجئ، صائحة في وجهه بصوت جد مرتفع ، طالبة النجدة، ما دفع بالمشتبه فيه بالفرار في جنح الظلام، تاركا الضحية في حالة شبه إغماء من شدة الصدمة التي ألمت بها، ما استدعى إخطار السلطات الأمنية بالواقعة، التي حضرت عناصرها الأمنية المداومة إلى المكان قصد المعاينة. وفتح تحقيق في الموضوع، لتحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه، قبل تقديمه إلى العدالة من أجل المنسوب إليه.

وتجدر الإشارة، إلى أن طلبة المركز المذكور البالغ عددهم حوالي 250 طالبا وطالبة، يشكلون نخبة من المتفوقين بعد أن تصدروا الترتيب في نتائج الباكلوريا بمعدلات مرتفعة جدا، نظموا في وقت سابق، وقفة احتجاجية حاشدة ببهو ثانوية المولى إسماعيل، نددوا فيها، بما أسموه نهج إدارة المؤسسة ومديرية التربية والتكوين بمكناس على وجه الخصوص، أسلوب الآذان الصماء حيال مطالبهم المشروعة الداعية إلى إيجاد حلول ناجعة وعاجلة للمشاكل والمعاناة التي يتخبطون فيها منذ مدة من قبيل، انعدام الكم والكيف في التغذية المقدمة لهم، علما أنهم يؤدون 2700 درهم واجبا سنويا لكل واحد منهم، إضافة إلى عدم توفر المؤسسة على قاعة مخصصة للدراسة والعمل الجماعي، ما يدفعهم في غالب الأحيان، إلى المكوث داخل غرفهم لساعات في ظروف نفسية متدهورة، ما يؤثر سلبا على تحصيلهم، ناهيك عن الوضعية الأمنية المتردية التي يتخبطون فيها داخل المؤسسة خاصة بالنسبة إلى الداخليات، الأمر الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس والشرارة التي ألهبت غضب المتضررين، ليتأجج الوضع ويصل إلى ما هو عليه الآن.

حميد بن التهامي (مكناس)

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