الوداد يصطدم بالأهلي والفتح يقارع التونسيين

وضعت قرعة دوري أبطال إفريقيا، التي سحبت قبل قليل بمقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة المصرية، الوداد الرياضي في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري والقطن الكامروني وزاناكو الزامبي.

وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي يعرف مشاركة الفتح الرياضي، وضعت القرعة ممثل المغرب في المجموعة الأولى الصعبة، والتي تضم النادي الإفريقي التونسي وريفرز يونايتد النيجيري وكامبالا سيتي الأوغندي.

ولن تكون مهمة الفتح سهلة، بعدما أقصي من عصبة الأبطال، إذ سيكون عليه تجاوز التونسيين والنيجيريين الذين يملكون خبرة مهمة في المنافسة القارية.

مجموعات كأس دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى

فيروفيارو

المريخ السوداني

الهلال السوداني

النجم الساحلي التونسي

المجموعة الثانية

كابس يونايتد

أهلي طرابلس الليبي

اتحاد الجزائر

الزمالك المصري

المجموعة الثالثة

سان جورج

فيتا كلوب

الترجي التونسي

ماميلودي صانداوز الجنوب إفريقي

المجموعة الرابعة

زاناكو

القطن الكامروني

الوداد الرياضي

الأهلي المصري

مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية:

المجموعة الأولى

الفتح الرياضي

النادي الإفريقي التونسي

ريفرز يونايتد النيجيري

كامبالا سيتي الأوغندي

المجموعة الثانية

الصفاقسي التونسي

بلاتينيوم ستارز

مولودية الجزائر

مبابان سواروز

المجموعة الثالثة

زيسكو يونايتد الزامبي

ريكرياتيفو ليبولو

هلال العبيد السوداني

سموحة المصري

المجموعة الرابعة

مازيمبي الكونغولي

سوبر سبورت يونايتد

حوريا كوناكري الغيني

مونانا الغابوني

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