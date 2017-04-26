طقس الخميس .. أمطار في الشمال وحرارة في الجنوب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الخميس، تشكل سحب منخفضة مع إمكانية تكون كتل ضباببية خلال الصباح والليل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

كما يرتقب تمركز سحب مستقرة نوعا ما فوق مرتفعات الريف والأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات أو زخات مطرية متفرقة قد تكون مصحوبة برعد.

وستتكاثف بعض السحب، ابتداء من الظهيرة، فوق سهول المحيط الأطلسي و السهول المتواجدة غرب الأطلس، مما سيهيء الفرصة لاحتمال نزول بعض الأمطار أو الزخات المطرية المحلية عند المساء. عدا ذلك، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق الأخرى مع هبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب الشرقي للبلاد.

أما الرياح فستهب معتدلة القوة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، ومن الغرب بالأقاليم الجنوبية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، والشاوية، والشياظمة، ومنطقة سوس و السفوح الجنوبية. وستكون ما بين 15و 20 درجة بالسهول وأقصى جنوب شرق البلاد و كذا بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20و 25 درجة بالساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط و والماس وكذا السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 25 و30 درجة جنوب المنطقة الشرقية، والسهول ومنطقة سوس، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية وجوار السواحل الجنوبية. وستتراوح ما بين 30و 35 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و بداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة والرباط وما بين تيزنيت والعيون، وسيصبح فيما بعد قليل الهيجان إلى هائج ما بين الرباط وتيزنيت وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العيون.

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