“در ب إن كونسيبت ستور”… كل ما يحتاجه المنزل

يفتح متجر “درب إن كونسيبت سطور” بدار بوعزة بنواحي البيضاء، أبوابه لتسويق المنتوجات والأثاث المنزلي للراغبين في إضفاء حلة وطابع جديدين على مساكنهم.

وينفتح المتجر، في منتوجاته، على كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية وكذلك العصرية، وتهم الأثاث المنزلي والأواني وأدوات الزينة والديكور، إضافة إلى الأزياء التقليدية مثل “القفاطن” و”الجلالب” والملابس العصرية خاصة بكل فصول السنة والمناسبات.

كما يتضح من خلال المنتوجات الموسمية المقدمة مجموعة من القطع الفنية بلمسة تزاوج بين الأصالة والعصرنة، خاصة من خلال تحويل بعض قطع الأثاث المصنوعة بطريقة أصلية إلى جزء من التأثيث العصري لجنبات المنزل وأركانه.

كما تشتمل منتوجات المطبخ على الأواني المنزلية التقليدية المهيأة بشكل لا يخلو من النفحة التجديدية، إضافة إلى قطع فنية مستلهمة من الطبيعة وبموادها الخام.

وتحتضن المؤسسة بين الفينة والأخرى عروضا للأزياء تقدم فيها تشكيلات موسمية لأزياء خاصة بالنساء والأطفال، تجمع بين الروح العصرية واستعادة مقومات الصناعة التقليدية.

ومن المنتظر أن يحتضن المتجر عرضا خاصا بعد غد (السبت)، لمجموعة من الملابس التقليدية والعصرية التي تناسب شهر رمضان.

وسبق للمتجر أن نظم عرضا لمايوهات الأطفال وملابس وحاجيات البحر، في أحد الشواطئ الخاصة بدار بوعزة، عرف إقبالا من قبل المصطافين.

ع . م

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