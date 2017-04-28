“كولغيت” تطلق معجونا جديدا

أطلقت “كولغيت”، أخيرا، نسخة جديدة من منتوجها “كولغيت أوبتيك وايت ويتن أند ريستور”، الذي يكمل التشكيلة الخاصة بتبييض الأسنان “كولجيت أوبتيك وايت”، والمتوفرة بفضاءات التسوق الكبرى.

ويتوفر المعجون على جيل جديد من البلورات المسرعة للتبييض، التي تجعل الأسنان أكثر بياضا ولمعانا، ويحمي متانة “المينا” بفضل تركيبة معدنية فعالة تساعد على استعادة المعادن، من أجل أسنان أكثر بياضا وصلابة، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

من جهة أخرى، تنظم “كولغيت”، إلى غاية 3 ماي المقبل، مسابقة بالفضاءات التجارية الكبرى، احتفاء بشراكتها مع علامة “مايبي لاين” العالمية لمساحيق التجميل، وهي المسابقة التي تتيح للمستهلكات الفوز بآخر صيحات أحمر الشفاه “كالار سنساشينل كريمي مايت”، التابع للعلامة النيويوركية.

أسئلة المسابقة موجودة على الصفحة الرسمية لـ”كولجيت أرابيا” على فيسبوك.

ن . ف

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