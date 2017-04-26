روسيا: التنظيمات الإرهابية تناقش الاتحاد بينها

قال مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، إن تنظيم داعش يجري محادثات مع تنظيمات إرهابية أخرى بهدف الاتحاد معهم.

وأكد بورتنيكوف، في كلمة خلال أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن “MCIS-2017” المنعقد في موسكو بمشاركة ممثلين عن 85 دولة، أن المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن التنظيمات الإرهابية تسعى لخلق شبكات جديدة في أفغانستان واليمن وأفريقيا.

وأضاف مدير هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن “قيادات أكبر التنظيمات الإرهابية في العالم، مثل داعش وجبهة النصرة، وكذلك من تبقوا من التنظيمات التي وجدت من قبل، مثل القاعدة، بدأوا يغيرون تكتيكاتهم، بعد أن أدركوا أنهم مهددون بالتدمير الكامل في أماكن سيطرتهم السابقة”.

وأوضح بورتنيكوف أن هذه التنظيمات كثفت من نشاطها، من خلال توزيع المقاتلين، في أفغانستان، واليمن، وفي عمق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه التنظيمات بدأت تقيم هناك معاقل لها.

ودعا المسؤول الروسي إلى ضرورة توحيد الجهود، وإنشاء مركز موحد للمعلومات، حول التنظيمات والمتعاملين معهم، للقضاء على التنظيمات.

روسيا اليوم

تعليقات