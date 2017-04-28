ميكروطروطوار

الحقد “معشش” في المجتمع

في نظري الحقد لدى المغاربة ليس اعتباطيا وإنما تعبير عن تنازع قوى ضد أخرى، إذ بمجرد وقوع خلاف بين شخصين أحدهما من عائلة غنية ونافذة بالمغرب والثاني من عائلة فقيرة، يتم الوقوف في صف الشخص الثاني ومهاجمة الآخر لا لشيء سوى لأنه من عائلة نافذة أو شخصية مشهورة سواء في عالم السياسة أو الرياضة أو الفن.

الحقد الطبقي معشش في المجتمع المغربي ولا يمكن القضاء عليه، مادامت بعض سلوكات “سياسة باك صاحبي” قائمة فتعاملاتنا اليومية.

عبد العظيم (مصور)

فرصة للانتقام

الحقد الطبقي مرض ابتلي به الإنسان عامة، لكن في المغرب نجده ظاهرة لم تقض عليها السنون ولا التطور العلمي، إذ يتبين من خلال عدة مناسبات وأحداث، أن العقلية المغربية لم تتغير رغم تعاقب الأجيال.

ومن خلال عدد من الأحداث التي عرفتها بلادنا يتضح أن هناك من يعتبرها فرصة للانتقام من الطبقة الغنية أو المستقوية بحجة أنها طالما كانت سببا في معاناته وطالما احتقرته وأنها المسؤول الأول والأخير عن الوضعية التي يوجد عليها.

بندريس (مسير وكالة للتصوير)

“المغاربة ما كا يبغيوش شي حد يوصل”

الحقد الطبقي لدى المغاربة يمكن وصفه بالمعركة التي لن تنتهي، لأنه محاولة لفك العقد التي تؤرق المنتمين إلى الفئة الفقيرة والمهمشة التي تقول إن الأغنياء وأصحاب الجاه والسلطة فوق القانون.

“المغاربة ما كيبغوش اشوفوا شي حاد واصل بلا ما يطيحوه” لأن استمرار نجاحه يسائلهم ويؤدي بهم إلى نظرية المؤامرة وأن كل شخص ناجح ومشهور وثري لا يمثلهم لأن ما حصل عليه جاء بطريقة غير شرعية، في حين أن الحقيقة تؤكد أن هناك أشخاصا بنوا مجدهم من الصفر وبنوا سعادتهم على حساب تعاستهم في الصغر.

حميد (موظف)

المجتمع حاقد

“المغاربة كيبغيو ادخلوا راسهم فأي حاجة كانت”، عكس شعوب الدول الأوربية والمتقدمة الذين لا يعيرون مشاكل الآخرين أي اهتمام شرط ألا يمس ذلك سلامتهم وحريتهم.

للأسف أصبحنا نتدخل في شؤون الآخرين بدافع المصلحة العامة، في حين أن الحقيقة هي تعبير عن حقد طبقي دفين، فالأحداث التي وقعت في الشارع المغربي سواء من قبيل ما يطلق عليه ب”ولد الفشوش” والممثلة دنيا بوطازوت والفتاة التي كسرت لها أنفها وغيرها من الحالات الأخرى أظهرت أن المجتمع المغربي “حاقد”.

الحقد الطبقي سلوك مرضي والدليل على ذلك التسرع في الأحكام الجاهزة وتوزيعها يمنة ويسرة دون مراعاة لواجب الحياد ولا للأضرار التي يتسببون فيها للمعني بالأمر.

أنور حايدة (طالب)

متسرعون في الحكم

حسب رأيي أظن أن هذا الحقد الطبقي الذي يسيطر على أفراد المجتمع المغربي، ليس مبنيا على أي أساس، لكنه يكشف حقيقة لا اختلاف عليها، وهو أنه نابع من الحسد والغيرة اللذين يسيطران على شعور المغربي الذي يحتقر نفسه ولا يؤمن بأن ما ضاع حق وراءه طالب.

والمثال على ذلك ما وقع للفنانة دنيا بوطازوت في قضيتها مع الشابة التي كسرت لها أنفها بعد خلاف ناتج عن قيام المعتدى عليها بتجاوز صف المواطنين، لقضاء مصالحها الإدارية، متهمة إياها بعدم احترام القانون واستغلال شهرتها للحصول على خدمات الآخرين، ما جعل أفراد المجتمع المغربي ينقلبون على فنانتهم التي أحبوها وعشقوا أدوارها، وبسرعة البرق تناسوا تصفيقاتهم لها بنجاحها في دور “الشعيبية” لتصبح بين عشية وضحاها رمزا للصراع الطبقي تحت يافطة التضامن مع بنت الشعب ضد المشاهير وأصحاب النفوذ، رغم أن الممثلة التي كانت بالأمس القريب محبوبة لدى جمهورها يتمنون لقاءها باعتبارها تمثلهم في حياتهم ومشاكلهم اليومية، ولم يحكموا عقولهم ليتركوا القضاء يقول كلمته لمعرفة الظالم والمظلوم، وهذا الموقف يأتي بسبب الغيرة من الفنانة باعتبارها مشهورة وتملك سمعة جيدة ويرغبون في الإطاحة بها من عالم النجاح حينما تأتيهم الفرصة لذلك.

والنموذج الثاني الذي ليس الأول والأخير، السلوك الذي قام به الملياردير الصغير حمزة ابن عائلة الدرهم المعروفة في المغرب، الذي حكم عليه المغاربة أنه قام بتجاوزاته لأنه فوق القانون وأن نفوذه سيعفيه من المساءلة ومن الاعتقال، في حين أن الواقع كذب تكهناتهم وتخوفاتهم التي لم تعد في ظل دولة الحق والقانون، وهذا الحكم جاء لأنه ثري ويكشف حقيقة مفادها أن المغربي الفقير حاقد إلى درجة أنه يلوم أهله لأنهم أنجبوه في عالم الفقر متناسيا أنه لا يجب عليه الاعتماد على الآخرين وإنما الاجتهاد من أجل النجاح وبناء اسمه كما فعل الآخرون.

في الحقيقة لا أومن بعبارة “بنت أو ولد الشعب” لأن المغاربة جميعا يمثلون الشعب، لكن للأسف معظم المغاربة متسرعون في توزيع أحكام القيمة، إذ يحكمون على الحادث من أول نظرة دون إعمال العقل والمنطق.

نوفل أبو حادو (طالب)

استقاها : محمد بها

تعليقات