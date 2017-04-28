“لايـف سـتـايـل” مسـتفز

شباب أثرياء يرفعون شعار “عيش ومتحضيش” ويلهبون مواقع التواصل الاجتماعي

“عيش ومتحضيش”، مقولة شعبية تختزل خلف السوقية والركاكة، معاني التفاخر واللامبالاة بشعور الغير. صور ومقاطع فيديو على “فيسبوك” و”أنستغرام” و”سناب شات”، توثق يوميا لحياة “ولاد الفشوش”، شباب يمثلون زبدة المجتمع، دأبوا على الترويج لأسلوب حياة “لايف ستايل” مستفز. السيارات الفارهة وقناني “الشمبانيا” والنبيذ الفاخرة والحسناوات، محددات ترسم ملامح هذه الفئة المجتمعية، التي ترسخ أهمية المال في الحصول على الامتيازات والقفز فوق القانون في بعض الأحيان.

حادثة حمزة الدرهم لم تكن سوى غيض من فيض حياة “الأوليغارش” الجدد، الذين يسهرون ويسافرون ويستجمون في العالم على غير هدى، إذ يتحدث كريم طويل، مسير مطعم خاص في البيضاء، عن توصله بطلبات حجز تطبعها الغرابة، إذ يرغب الزبون في حجز الفضاء بشكل كامل، ما يتعارض مع السياسة التجارية للإدارة، التي تركز على ضمان وفاء الزبناء بغض النظر عن المقابل المالي الذي سيدفعه، مشددا على أن الأنانية سلوك يلازم رغبات الزبناء الأثرياء، وبالتالي لا يتعين الانسياق خلفه.

“كوبا” و”الباهاماس” وجزر “المالديف”، تقليعات جديدة يتباهى “ولاد الفشوش” في ملاحقتها، الأمر الذي يظهر من خلال تفاعلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صور ومقاطع فيديو، سرعان ما تتحول إلى موضوع للتهكم واستنفار حقد طبقي دفين، لدى مرتادي هذه المواقع، ممن يرون في تصرفات هؤلاء الشباب مفاخرة وغرورا لا تحترمان مشاعر الآخرين، الذين يعانون مشاكل مالية وعاجزون عن مجاراة نمطهم الاستهلاكي المخيف، فكيف سيتعامل عاطل عن العمل، لا يتوفر على مصروف الجيب، مع شخص يوثق سهرة في ملهى ليلي، يغدق خلالها مبالغ مالية مهمة على راقصات، يوضع سعيد رميح، وكيل أسفار.

ويتحدث رفيح عن تنظيم بعض وكالات الأسفار الخاصة لرحلات باهظة الكلفة لفائدة الشباب الأثرياء، تواكب العروض المقدمة من قبل وكالات فرنسية أو إسبانية أو إيطالية، مشددا على أن الرحلات، تتضمن تذاكر سفر في درجة رجال الأعمال “بزنيس كلاص” وأجنحة “سويت” في فنادق فخمة، مشددا على أنه يصعب التعامل معهم عند الحجز، ذلك أنهم متطلبون بشكل مبالغ فيه، ولا يقبلون بخدمات أقل جودة، باعتبار أنهم ينافسون بعضهم البعض، خصوصا الشابات، اللواتي يفاخرن بسحر “الغولدن كارد”، وهي بطاقات بنكية ذهبية، تسمح بالأداء مقابل المشتريات داخل المغرب وخارجه، لا يحدها سقف مالي.

العربدة والاعتداء

تحولت حياة الشباب الأثرياء ومغامراتهم، الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعية، إلى مادة دسمة للتداول في هذه المواقع وبلوغ “البوز”، إذ يستغل المؤثرون في العالم الرقمي (influenceurs) هذه المواد، لغاية رفع عدد المشاهدات ومستوى التفاعل مع منشوراتهم، ما يرفع قيمة مداخيلهم، كما تستغل المواد المذكورة من قبل المواقع الإلكترونية الإخبارية، ذلك أنه يتم تغليفها بمحاربة الفساد وحماية المال العام من النهب، في الوقت الذي لا يعدو الأمر ظاهرة اجتماعية ذات خصوصية، لم يتم طرحها للنقاش العمومي بعد.

العربدة والاعتداء على الشرطة وتكسير الممتلكات، تعتبر تصرفات فردية لا يمكن تعميمها على “ولاد الفشوش”، حسب محمد فيلالي، “كوتش” خبير في التنمية الذاتية، موضحا أن هذه الفئة تنشأ في وسط اجتماعي خاص، لا يدري عنه “ولاد الشعب” شيئا، وبالتالي ينظرون إلى تصرفاتهم بغرابة، إذ يرون فيها شيئا من الاستهتار، لكنها في حقيقة الأمر، حرية فردية وتلقائية تتجاوز القيود المكتسبة من المدرسة العمومية، ذلك أن الطفل يتعرض منذ الصغر للقمع والترهيب، ما يظهر من خلال سلوكه عندما يكبر، وبالتالي لا يستطيع مثلا، مواجهة الجمهور أو التعبير عن أفكاره بشجاعة.

بدر الدين عتيقي

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