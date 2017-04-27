ائتلاف جمعوي: العثماني تجاهل الخادمات

انتقد الائتلاف الجمعوي “من أجل القضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي”، أول أمس (الاثنين)، تجاهل البرنامج الذي قدمه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمام غرفتي البرلمان، “مصير عشرات الآلاف من الخادمات القاصرات المستغلات في العمل المنزلي”.

وقال الائتلاف إنه رغم قيامه قبيل الانتخابات التشريعية، بتنبيه أحزاب الأغلبية الحالية إلى ضرورة إعادة النظر في القانون 19.12 المقنن للعمل المنزلي، بما يسمح بتجريم استغلال الأشخاص القاصرين في العمل المنزلي، إلا أنه لم يتم الإنصات للمطلب.

وأكد الائتلاف أنه رغم تنصيص حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في برنامجهما الانتخابي على مطلب الائتلاف، ورغم توجيه مذكرة قبيل الإعلان عن تشكيل الأغلبية البرلمانية، وأثناء إعداد البرنامج الحكومي، إلى رئيس الحكومة، أصر البرنامج الحكومي على تجاهل الموضوع.

وفيما كشف الائتلاف أنه بغض النظر عن سلبيات القانون 19.12 وخاصة المتعلقة منها بالأشخاص القاصرين، لم تتخذ بعد، أي إجراءات ملموسة لتطبيقه، منذ صدوره قبل ثمانية أشهر، قال إنه، لمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي، أمام البرلمان، يطالب بإدراج خطة العمل التي يقترحها، ضمن التعديلات المقترحة على الحكومة خلال مناقشة مشروع برنامجها.

وحدد الائتلاف، مضمون الخطة في تعديل مقتضيات المادتين 6 و27 قصد التطبيق الفوري لتحديد 18 سنة سنا لولوج العمل المنزلي، و تتميم المادة 6 بشكل يحظر “تشغيل” كل شخص قاصر جديد ابتداء من تاريخ دخول الإجراء الأول حيز التنفيذ، وتدعيم المادة 23 المتعلقة بالردع والزجر عبر التمييز بين حالة القاصرات والقاصرين عن حالة العاملات والعمال المنزليين البالغين، وكذا التطرق للأشخاص المعنويين الوسطاء في تشغيل العمال المنزليين.

امحمد خيي

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