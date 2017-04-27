مـوازيـن يحتـفي بعروض الشارع

تخصص إدارة الدورة المقبلة من مهرجان موازين إيقاعات العالم، إلى جانب سهراتها الفنية، التي يحييها ثلة من النجوم العرب والعالميين، فقرة عبارة عن عروض لفن الشارع بمشاركة عدة فرق.

وسيكون الجمهور في شارع فال ولد عمير وشارع المسيرة ومحج الرياض وشارع الحوز، على موعد مع عروض تتضمن ألعابا بهلوانية، وموسيقى ورقصا بجميع أنواعه تؤديه فرق محترفة في مجال الفنون الحية الحضرية.

وفي هذا الصدد، ستقدم فرقة «باخو عتيقة»، التي تعد من بين الفرق الأكثر شعبية بالمغرب ومرجعا دوليا، عرضا من توقيع موسيقييها الثمانية، عبارة عن «كوكتيل» يمزج بين رقص وموسيقى الدقة المراكشية.

وإلى جانب فرقة «باخو عتيقة»، ستشارك فرقة «طبول المغرب»، التي تأسست في 2009 وتتألف من 15 فنانا، في العروض، كما صممت الفرقة آلاتها الخاصة بعناصر وأدوات يتم استعمالها في حياتنا اليومية وتم إعادة تدويرها، لتصنع آلات موسيقية حقيقية وقوية، ناهلة من كل موسيقى العالم، والتي ستدعو جمهور موازين إلى سفر فني.

واختارت إدارة موازين فرقة «كازا فييسطا» للمشاركة في العروض المبرمجة لفن الشارع، وهي فرقة تأسست بالدار البيضاء وتتألف من قارعي الطبول وراقصين شباب نهلوا من رصيد غني يمزج بين إيقاعات سنغالية ومصرية وكذلك مغربية (كناوي، شعبي، ركادة).

وتقترح فرقة «كازا فييستا» حفلا يتخلله الغناء والرقص على طريقة «كابويرا»، وهي نوع من الرقص تم اكتشافه من طرف عبيد أفارقة بالبرازيل.

أمينة كندي

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